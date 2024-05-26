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Мульчируем почву правильно: вот какие материалы можно использовать

Что подойдёт для мульчирования почвы?

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Садоводство » Советы

Садово-огородный сезон в разгаре. С весенним солнцем на грядки приходят сорняки, которые могут нанести вред молодым растениям, но с ними можно легко бороться, используя мульчу. Мульча обеспечивает защиту почвы от перегрева и потери влаги, подавляет рост сорняков и после разложения становится отличным удобрением для растений.

Что подойдёт для мульчирования почвы?
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Мульчирующим материалом может быть любая органика, за исключением ядовитых растений, таких как борщевик Сосновского и амброзия. Трава из газонокосилки, сено, солома, картон, листья, кора, щепа, стружка, опилки, хвоя и мох — все они подходят для мульчирования растений.

Необходимо помнить, что мульча эффективна только при достаточной толщине слоя, не менее 10 см. Тонкий слой легко разносит ветер и не задерживает рост сорняков.

Мульча. Виды мульчи и правила мульчирования.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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