Мульчируем почву правильно: вот какие материалы можно использовать

Что подойдёт для мульчирования почвы?

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Садово-огородный сезон в разгаре. С весенним солнцем на грядки приходят сорняки, которые могут нанести вред молодым растениям, но с ними можно легко бороться, используя мульчу. Мульча обеспечивает защиту почвы от перегрева и потери влаги, подавляет рост сорняков и после разложения становится отличным удобрением для растений.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Мульчирующим материалом может быть любая органика, за исключением ядовитых растений, таких как борщевик Сосновского и амброзия. Трава из газонокосилки, сено, солома, картон, листья, кора, щепа, стружка, опилки, хвоя и мох — все они подходят для мульчирования растений.

Необходимо помнить, что мульча эффективна только при достаточной толщине слоя, не менее 10 см. Тонкий слой легко разносит ветер и не задерживает рост сорняков.