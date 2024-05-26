Мульчируем почву правильно: вот какие материалы можно использовать

Садово-огородный сезон в разгаре. С весенним солнцем на грядки приходят сорняки, которые могут нанести вред молодым растениям, но с ними можно легко бороться, используя мульчу. Мульча обеспечивает защиту почвы от перегрева и потери влаги, подавляет рост сорняков и после разложения становится отличным удобрением для растений.
Мульчирующим материалом может быть любая органика, за исключением ядовитых растений, таких как борщевик Сосновского и амброзия. Трава из газонокосилки, сено, солома, картон, листья, кора, щепа, стружка, опилки, хвоя и мох — все они подходят для мульчирования растений.
Необходимо помнить, что мульча эффективна только при достаточной толщине слоя, не менее 10 см. Тонкий слой легко разносит ветер и не задерживает рост сорняков.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.