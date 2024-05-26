Соседов резко против Пугачёвой: "уронила себя"

Музыкальный критик Сергей Соседов оправдал свое нежелание слушать новую песню Аллы Пугачевой под названием "Ложный стыд".
Он заявил, что не интересуется свежим творчеством исполнительницы, объясняя это тем, что для него тема Пугачевой уже ушла в прошлое. Соседов также выразил мнение, что Пугачева "уронила себя" и не останется в истории как великая артистка, добавив, что не всем приходит мудрость с годами.
Ранее сообщалось, что Сергей Соседов довел до слёз певицу Ольгу Лаки на шоу "ВИА Суперстар".
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.