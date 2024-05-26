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Соседов резко против Пугачёвой: "уронила себя"

Критик объяснил свое нежелание слушать новую песню Аллы Пугачёвой

0:36
Шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов оправдал свое нежелание слушать новую песню Аллы Пугачевой под названием "Ложный стыд".

Критик объяснил свое нежелание слушать новую песню Аллы Пугачёвой
Фото: flickr.com by Alexander Plushev is licensed under Attribution 2.0 Generic

Он заявил, что не интересуется свежим творчеством исполнительницы, объясняя это тем, что для него тема Пугачевой уже ушла в прошлое. Соседов также выразил мнение, что Пугачева "уронила себя" и не останется в истории как великая артистка, добавив, что не всем приходит мудрость с годами.

Ранее сообщалось, что Сергей Соседов довел до слёз певицу Ольгу Лаки на шоу "ВИА Суперстар".

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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