Соседов резко против Пугачёвой: "уронила себя"

Критик объяснил свое нежелание слушать новую песню Аллы Пугачёвой

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов оправдал свое нежелание слушать новую песню Аллы Пугачевой под названием "Ложный стыд".

Фото: flickr.com by Alexander Plushev is licensed under Attribution 2.0 Generic

Он заявил, что не интересуется свежим творчеством исполнительницы, объясняя это тем, что для него тема Пугачевой уже ушла в прошлое. Соседов также выразил мнение, что Пугачева "уронила себя" и не останется в истории как великая артистка, добавив, что не всем приходит мудрость с годами.

Ранее сообщалось, что Сергей Соседов довел до слёз певицу Ольгу Лаки на шоу "ВИА Суперстар".