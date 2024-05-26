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Александр Розенбаум: творчество, личная жизнь и политическая позиция

2:01
Шоу-бизнес

Александр Розенбаум, народный артист России, продолжает свою активную деятельность в мире музыки. Интересно, где и когда состоятся его ближайшие выступления, и что можно узнать о его связи с Аллой Пугачевой и его взглядах на политику?

Александр Розенбаум: творчество, личная жизнь и политическая позиция
Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Известен Александр Розенбаум своим многогранным талантом и богатым творческим путь. Родившись в 1951 году в Санкт-Петербурге, он начинал в медицине, но вскоре сделал выбор в пользу музыки. Его сольная карьера стартовала в 1983 году, а популярность ему принес "одесский цикл" песен и выступления для солдат в Афганистане.

Розенбаум — не только талантливый музыкант, но и депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. Его творческое наследие включает более 850 песен, более 30 альбомов и участие в киноиндустрии.

В его личной жизни также есть свои особенности, включая роман с Аллой Пугачевой, о котором рассказал журналист Денис Сорокин. Журналист Денис Сорокин в 2021 году утверждал, что между Александром Розенбаумом и Аллой Пугачевой возник роман.

Он утверждал, что Пугачёва посещала Розенбаума на свидания в Ленинграде в 1980-х годах, несмотря на то, что она была замужем за Евгением Болдиным. Сорокин считал, что у них был страстный роман, поскольку, по его мнению, Пугачева всегда предпочитала красивых и статных мужчин, а Розенбаум в те годы был популярным и привлекательным.

В то же время, Розенбаум положительно относится к спецоперациям и поддерживает возвращение Крыма в состав России. Он выражает глубокую тревогу по поводу событий на Украине, призывая к борьбе с нацизмом и описывая их как колоссальную человеческую трагедию.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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