Элегантный маникюр после 50: что выбирать, что избегать

Маникюр, который не рекомендуется делать после 50 лет

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В элегантном возрасте важно более тщательно подходить к своему стилю и внешнему виду, отказавшись от слепого следования модным тенденциям и научившись выявлять свои достоинства. Это важно как для одежды, макияжа, так и для маникюра. После 50 лет не все дизайнерские решения будут подходить.

Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Слишком длинные ногти, такие как формы "балерина" или стилеты, которые хорошо смотрятся на молодых девушках, могут неуместно подчеркнуть тонкие пальцы, пигментные пятна и сухость кожи у более зрелых женщин. Темные оттенки, такие как черный, могут делать руки грубее и акцентировать морщинки. Яркие градиенты и перламутровые оттенки могут выглядеть слишком вычурно и неподходяще для элегантного образа. Золотые акценты также могут создать впечатление излишней вычурности и старомодности. Вместо этого, предпочтение стоит отдать более спокойным и классическим лакам и дизайнам.



