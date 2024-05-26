Лёгкий и воздушный бисквит, пропитанный молоком, сгущёнкой и сливками: рецепт классического десерта "Трес Лечес"
Молочный бисквит "Трес Лечес": изысканный десерт
1:20
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26.05.2024 14:47
При приготовлении этого восхитительного бисквита "Трес Лечес" используются цельное молоко, сгущённое и сливки. Пирог известен своей лёгкой и воздушной текстурой.
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Ингредиенты
1,5 стакана муки
1 чайная ложка разрыхлителя
1/2 стакана несолёного сливочного масла
1 стакан белого сахара
5 яиц
Ванильный экстракт
2 стакана цельного молока
1 банка сгущённого молока с сахаром
1,5 стакана густых взбитых сливок
Приготовление
Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте маслом и посыпьте мукой форму для выпечки.
Просейте муку и разрыхлитель.
Взбейте сахар и масло в большой миске электрическим миксером.
Добавьте яйца и ваниль. Добавляйте мучную смесь примерно по 1/2 стакана за раз, хорошо перемешивая.
Вылейте тесто в подготовленную форму. Выпекайте около 30 минут.
Смешайте молоко и сгущёнку. Вылейте смесь поверх остывшего бисквита, дайте пропитаться.
Взбейте сливки, оставшийся 1 стакан сахара и 1 чайную ложку ванили миксером до густоты. Украсьте сливками сверху.
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