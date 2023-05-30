Чтобы не попасть на мошенников или "плохого" юриста, россиянам необходимо обращать внимание на детали, как работает частное лицо или агентство, заявила адвокат, председатель коллегии адвокатов и партнёр Группы Победа Елена Финогенова.
Как уточнила специалист, никакой работы не стоит начинать с юристом, если тот с ходу предлагает нарушить закон и не заключать договор. А оплату требует напрямую от заказчика на личную банковскую карту.
Кроме того, стоит обратить внимание на объявление, в котором исполнитель рекламирует свои услуги.
"Часто в рекламных объявлениях адвокаты кричат, что работают с разными именитыми клиентами. При этом в перечислении у 99 процентов идут одни и те же крупнейшие корпорации страны или люди. Иногда эти корпорации и люди даже не знают, что они клиенты этих десятков тысяч адвокатов", — пояснила Газете.Ru эксперт.
Помимо прочего, не стоит доверять и тем юристам, которые не могут предоставить заказчику адрес офиса, и ссылаются на фриланс. Личный кабинет — признак "экспертности". Адвокату необходимо хранить документы, проводить встречи и так далее.
"Всегда проверяйте, ведёт ли адвокатская фирма свой бизнес легально. Просто проверьте информацию в открытых источниках налоговых органов. В первую очередь обратить внимание нужно на количество закрытых юридических фирм, на руководителей, учредителей", — резюмировала Финогенова.
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