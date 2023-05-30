Адвокат Финогенова перечислила гражданам из РФ "красные флаги" при выборе юриста

1:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Чтобы не попасть на мошенников или "плохого" юриста, россиянам необходимо обращать внимание на детали, как работает частное лицо или агентство, заявила адвокат, председатель коллегии адвокатов и партнёр Группы Победа Елена Финогенова.

Фото: elfinancierocr.com

Как уточнила специалист, никакой работы не стоит начинать с юристом, если тот с ходу предлагает нарушить закон и не заключать договор. А оплату требует напрямую от заказчика на личную банковскую карту.

Кроме того, стоит обратить внимание на объявление, в котором исполнитель рекламирует свои услуги.

"Часто в рекламных объявлениях адвокаты кричат, что работают с разными именитыми клиентами. При этом в перечислении у 99 процентов идут одни и те же крупнейшие корпорации страны или люди. Иногда эти корпорации и люди даже не знают, что они клиенты этих десятков тысяч адвокатов", — пояснила Газете.Ru эксперт.

Помимо прочего, не стоит доверять и тем юристам, которые не могут предоставить заказчику адрес офиса, и ссылаются на фриланс. Личный кабинет — признак "экспертности". Адвокату необходимо хранить документы, проводить встречи и так далее.

"Всегда проверяйте, ведёт ли адвокатская фирма свой бизнес легально. Просто проверьте информацию в открытых источниках налоговых органов. В первую очередь обратить внимание нужно на количество закрытых юридических фирм, на руководителей, учредителей", — резюмировала Финогенова.

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