Отсидевшего за чужое преступление россиянина оправдали спустя 64 года: суд игнорировал доказательства

3:20 Your browser does not support the audio element. Общество

Сегодня Верховный суд Российской Федерации объявил 86-летнего Фатхуллу Исхакова невиновным в убийстве, за которое он был осужден ещё в 1959 году. Этот приговор, который лишал его свободы на протяжении 13 лет, наконец, был отменён, и он добился своего права на честное имя. Защитник Исхакова Виталий Буркин поделился подробностями этой долгой борьбы.

Фото: https://punkt-a.info/upload/iblock/2d4/2d4dededd3e89cea42cdbe275380946e.jpg

История началась в мае 1959 года в башкирском селе Раевка. В ту ночь, когда 22-летний Фатхулла, его молодая жена и маленький ребенок спокойно спали, в их дом постучалась соседка. Девушка была в крови, и Фатхулла, оставив её у себя, вызвал милицию.

Однако впоследствии дело приняло неожиданный оборот. Четыре местных жителя дали показания против Исхакова. Также на его виновность указывало наличие крови девушки в доме. Фатхуллу обвинили в проникновении в дом, где спали подруги, и нападении на них с топором. Подругам удалось выжить, хотя одна из них получила сотрясение мозга. Впоследствии выяснилось, что это заключение было ошибочным, и атака была совершена ножом, а не топором. Сама пострадавшая девушка, которая сбежала ночью и искала помощи у соседей, объяснила, как её кровь попала в дом Исхаковых. Но эта информация стала известна лишь спустя годы. В 1959 году Фатхуллу обвинили в покушении на убийство, и он был приговорен к 15 годам лишения свободы, из которых провёл 13 лет за решеткой.

С 80-х годов началась долгая судебная эпопея Фатхуллы Исхакова, но все его попытки добиться справедливости оказывались безуспешными. Перелом произошел в 2013 году, когда бывший сосед Фатхуллы, 72-летний Наиль Саитбатталов, признался в совершении преступления из-за ревности. Он вторгся в дом, где спала его возлюбленная и её подруга, и нанёс им ножевые раны. Затем он стал ключевым свидетелем против Фатхуллы. Казалось бы, теперь Фатхуллу можно было бы реабилитировать. Но этого не произошло.

Суды всех инстанций отказывались возвращаться к делу без заключения прокуратуры. В конце концов, Фатхулла добрался до Верховного суда России, но и там его ждало разочарование. Единственная надежда осталась на Конституционный суд. Адвокат готовил дело несколько месяцев, и его рассмотрение заняло ещё несколько месяцев.

В декабре 2021 года суд признал, что отмена приговора по новым обстоятельствам может быть произведена без заключения прокурора. Но и на этом дело не закончилось. Верховный суд направил дело на новое рассмотрение в Шестой кассационный суд общей юрисдикции. И оно снова затянулось на полтора года.

"Важнейшее решение сегодня вынесено. До этого в стране вообще не было практики отмены приговоров по вновь открывшимся обстоятельствам. Это поможет другим незаконно осуждённым", — сказал Буркин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.