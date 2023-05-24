Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков высказал позицию Кремля. Он заявил, что Россия против замораживания конфликта вокруг Украины и нацелена на защиту своих интересов и достижение поставленных целей.
Это заявление, по словам автора "МК", вызвало волнение в определенных кругах, поскольку понятие заморозки конфликта не было выдвинуто ранее. Однако международное сообщество привлекло внимание к данному вопросу. Несколько высокопоставленных политиков также выразили свою позицию относительно данной темы.
Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта не должно стать тактической уловкой России или какой-либо другой страны, направленной на заморозку конфликта в соответствии со своими условиями. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для достижения устойчивого мира Россия должна вывести свои войска из Украины и принять согласованные условия.
Мнение украинских чиновников по данному вопросу ясно и понятно: Украина не поддерживает заморозку конфликта и настаивает на полном выводе российских войск.
Одна из основных причин беспокойства — позиции российского народа. Для простых людей мир без победы становится невозможным.
"Слишком многое уже отдано, чтобы вот так взять и сказать "ну всё, хватит, побуянили — и будет, давайте договоримся и заживём как раньше", — пишет автор "МК".
Тем не менее внутри страны есть те, кому были безразличны события на Донбассе, судьба русских на Украине и в России. Им также безразличны и жертвы конфликта. Эти люди стремятся к заморозке конфликта или, что ещё лучше, к поражению России, что позволит вернуть им благосклонность "цивилизованного мира".
Режиссёр Константин Богомолов в своей статье обратил внимание на особое сообщество внутри России, которое он назвал "особняком". Он отметил, что этот "особняк", который ранее находился на крепкой почве, теперь стал "Титаником". Люди в этом сообществе требуют от властей прекратить конфликт и остановить его последствия.
Главной причиной беспокойства является заявление президента России Владимира Путина во время встречи с главой Конституционного суда Вячеславом Зорькиным, где он заявил, что до событий с большевиками в истории не существовало Украины. Это заявление, по мнению автора "МК", указывает на то, что будущие переговоры будут касаться не только судьбы сопредельных территорий, но и нового устройства мира.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Новую туристическую политику Анкара намерена внедрить уже в этом году.