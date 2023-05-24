МК: в "особняке" траур — Путин, Песков и Богомолов заставили понервничать либеральную элиту РФ

2:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков высказал позицию Кремля. Он заявил, что Россия против замораживания конфликта вокруг Украины и нацелена на защиту своих интересов и достижение поставленных целей.

Фото: kremlin.ru

Это заявление, по словам автора "МК", вызвало волнение в определенных кругах, поскольку понятие заморозки конфликта не было выдвинуто ранее. Однако международное сообщество привлекло внимание к данному вопросу. Несколько высокопоставленных политиков также выразили свою позицию относительно данной темы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта не должно стать тактической уловкой России или какой-либо другой страны, направленной на заморозку конфликта в соответствии со своими условиями. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для достижения устойчивого мира Россия должна вывести свои войска из Украины и принять согласованные условия.

Мнение украинских чиновников по данному вопросу ясно и понятно: Украина не поддерживает заморозку конфликта и настаивает на полном выводе российских войск.

Одна из основных причин беспокойства — позиции российского народа. Для простых людей мир без победы становится невозможным.

"Слишком многое уже отдано, чтобы вот так взять и сказать "ну всё, хватит, побуянили — и будет, давайте договоримся и заживём как раньше", — пишет автор "МК".

Тем не менее внутри страны есть те, кому были безразличны события на Донбассе, судьба русских на Украине и в России. Им также безразличны и жертвы конфликта. Эти люди стремятся к заморозке конфликта или, что ещё лучше, к поражению России, что позволит вернуть им благосклонность "цивилизованного мира".

Режиссёр Константин Богомолов в своей статье обратил внимание на особое сообщество внутри России, которое он назвал "особняком". Он отметил, что этот "особняк", который ранее находился на крепкой почве, теперь стал "Титаником". Люди в этом сообществе требуют от властей прекратить конфликт и остановить его последствия.

Главной причиной беспокойства является заявление президента России Владимира Путина во время встречи с главой Конституционного суда Вячеславом Зорькиным, где он заявил, что до событий с большевиками в истории не существовало Украины. Это заявление, по мнению автора "МК", указывает на то, что будущие переговоры будут касаться не только судьбы сопредельных территорий, но и нового устройства мира.

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