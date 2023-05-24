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Путин проинформировал, что Украины не было в истории человечества до создания УССР

0:45
Политика

Такой страны, как Украина не было до создания УССР, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.

Путин проинформировал, что Украины не было в истории человечества до создания УССР
Фото: РБК

Президент обсудил с Зорькиным карту XVII века, которую создали тогда французы при Людовике XIV. Как подчеркнул российский лидер, на ней нет Украины потому, что страну создал Советский союз.

"После Октябрьской революции стали образовываться квазигосударственные образования. Советская власть создала советскую Украину. Никакой Украины до этого момента не было в истории человечества", — резюмировал президент в ходе встречи, которую транслировал телеканал "Россия 24".

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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