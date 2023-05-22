В школы Подмосковья внедрят уникальную цифровую систему

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин заключили соглашение о внедрении в школы региона цифровой системы.

Фото: vk.com

Система "Моя школа" открывает доступ к цифровой библиотеке, онлайн-дневнику, портфолио учеников и многим другим важным ресурсам.

Ранее сообщалось, что Мария Шукшина выступила против "цифрового беспредела".

"Уже с сентября она будет самым активным способом внедрена в Московской области… Универсальная система позволяет ребятам улучшить свои знания в разных отраслях, качественно подготовиться к ЕГЭ, а значит, поступить в хороший вуз", — цитирует слова Воробьёва Телеканал "360".

Собянин пообещал помочь с технической поддержкой образовательной электронной платформы.

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