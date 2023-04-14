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Шукшина выступила против "цифрового беспредела": Куда нас тащит наша власть

1:22
Общество

Мария Шукшина поддержала протест хоккеиста Вячеслава Фетисова, который выступил против FAN ID. Актриса затронула тему "глобальной оцифровки".

Шукшина выступила против "цифрового беспредела": Куда нас тащит наша власть

Заслуженная артистка России одобрила высказывания известных людей, которые не одобряют тенденции по цифровизации общества. Сама актриса давно предупреждает об опасностях, которые влечёт за собой прогресс.

"Самое главное, что уже сегодня начав публично высказывать свой протест правительству вслед за нами по поводу глобальной оцифровки, завтра они первыми будут обращать наше внимание на тот цифровой беспредел, куда нас тащит наша власть (цифровой паспорт, цифровой рубль, биометрия, оплата лицом, 15-минутные города и т. д.)", — написала обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени в своём Telegram-канале.

Она призвала искоренить безнравственное телевидение, поднять из руин образование и медицину, и только потом говорить о глобальной цифровизации.

Актриса сравнила цифру с антихристом.

"Господь дал человеку имя, а не цифру. Заменить имя на цифру — это как отнять душу", — выразила своё мнение Шукшина.

Ранее Мария Шукшина заявила, что россияне задыхаются от цензуры и несправедливости.

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Безальтернативная цифровизация наступает
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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