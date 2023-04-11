Шукшина заявила, что люди в России задыхаются от цензуры и несправедливости

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Мария Шукшина рассказала об особом виде цензуры, которая процветает в российском обществе.

Заслуженная артистка России уверена, что деятелей культуры в России следует ограничить цензурой.

Она отметила, что цензура существует везде, однако в России мы имеем дело с так называемой либеральной цензурой.

"У нас запрещено всё, что направлено на созидание, на подъём патриотического духа. Заметьте, на патриотические проекты почти не выделяют деньги", — опубликовала актриса в своём Telegram-канале своё интервью "Царьграду".

Шукшина считает, что элита, сформированная в РФ в 90-е годы, активно насаждала прозападные ценности. Всё это, по мнению актрисы, привело к политике двойных стандартов.

"Люди задыхаются в этой несправедливости", — объяснила обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Ранее Мария Шукшина пожаловалась на то, что в России во врагов записывают настоящих патриотов.

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Интервью Марии Шукшиной