Соавтор закона об иноагентах рекомендовал Галкину* залечь в тину и не высовываться

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Один из авторов закона об иноагентах Олег Матвейчев отреагировал на попытку Максима Галкина* оспорить статус иноагента в суде.

Фото: secretmag.ru

Зампред комитета ГД по информполитике Олег Матвейчев уверен, что у шоумена Максима Галкина* и певицы Земфиры** не получится склонить российский суд на свою сторону.

Он отметил, что артисты своими обращениями в судебные органы только раздражают общественность и полностью рвут связи с родиной.

Матвейчев объяснил, что Галкину и Земфире нужно будет доказать, что они не получают денег из-за границы.

"Я просто в этом сильно сомневаюсь, они сейчас за границей много работают, получают иностранные деньги, пожертвования. В суде посмотрим, что они принесут. Но я бы на их месте залёг в тину и не высовывался", — цитирует слова представителя Госдумы издание "Подъём".

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

** внесена Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

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Максим Галкин* подал в суд и просит снять с него иностранного агента