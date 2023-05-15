Один из авторов закона об иноагентах Олег Матвейчев отреагировал на попытку Максима Галкина* оспорить статус иноагента в суде.
Зампред комитета ГД по информполитике Олег Матвейчев уверен, что у шоумена Максима Галкина* и певицы Земфиры** не получится склонить российский суд на свою сторону.
Он отметил, что артисты своими обращениями в судебные органы только раздражают общественность и полностью рвут связи с родиной.
Матвейчев объяснил, что Галкину и Земфире нужно будет доказать, что они не получают денег из-за границы.
"Я просто в этом сильно сомневаюсь, они сейчас за границей много работают, получают иностранные деньги, пожертвования. В суде посмотрим, что они принесут. Но я бы на их месте залёг в тину и не высовывался", — цитирует слова представителя Госдумы издание "Подъём".
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
** внесена Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Москва сделала Британии последнее предупреждение и поставила Лондон на счётчик.