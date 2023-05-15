Юморист Галкин* подал иск в суд Москвы с требованием снять с него статус иноагента

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Артист и шоумен Максим Галкин* обратился в Замоскворецкий суд Москвы с требованием снять с него статус иностранного агента.

Фото: mk.ru

Соответствующее дело зарегистрировали в прошлый четверг, 11 мая, следует из карточки на сайте московских судов. При этом дата его рассмотрения ещё не назначена.

Галкин* намерен оспорить решение Минюста о присвоении ему статуса иноагента в сентябре 2022 года.

По информации ведомства, юморист оказался в реестре иностранных агентов из-за получения финансирования со стороны Украины. Кроме того, в документах говорилось об "осуществлении политической деятельности".

Ранее журналистка Маргарита Симоньян заявила, что воспримет как оскорбление возможное возвращение Галкина* и его супруги Аллы Пугачёвой в Россию из Израиля.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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