Артист и шоумен Максим Галкин* обратился в Замоскворецкий суд Москвы с требованием снять с него статус иностранного агента.
Соответствующее дело зарегистрировали в прошлый четверг, 11 мая, следует из карточки на сайте московских судов. При этом дата его рассмотрения ещё не назначена.
Галкин* намерен оспорить решение Минюста о присвоении ему статуса иноагента в сентябре 2022 года.
По информации ведомства, юморист оказался в реестре иностранных агентов из-за получения финансирования со стороны Украины. Кроме того, в документах говорилось об "осуществлении политической деятельности".
Ранее журналистка Маргарита Симоньян заявила, что воспримет как оскорбление возможное возвращение Галкина* и его супруги Аллы Пугачёвой в Россию из Израиля.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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