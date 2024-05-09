Новый метод борьбы с растяжками: простые средства, проверенные временем

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Растяжки на коже: домашние методы профилактики и лечения

2:07
Моя семья » Красота и стиль

Хотя растяжки естественны и их не стоит стыдиться, принять профилактические меры не помешает. Независимо от того, являетесь ли вы молодой мамой или человеком, который похудел или набрал вес, стрии — естественное явление. Однако в качестве профилактических мер можно прибегнуть к некоторым домашним средствам о, которых рассказал портал bebeautiful.in.

Растяжки на коже: домашние методы профилактики и лечения
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Алоэ вера

Алоэ вера содержит жизненно важные ферменты, минералы, витамины и жирные кислоты, которые помогают повысить эластичность кожи. Его можно использовать в качестве профилактики растяжек. Ежедневно наносите на кожу свежую мякоть алоэ вера, чтобы уменьшить появление следов.

Оливковое масло

Оливковое масло следует слегка нагреть и втирать в пораженные участки. Это также поможет уменьшить существующие растяжки. Поскольку оливковое масло богато питательными веществами, витаминами и антиоксидантами, оно очень эффективно и придает вашей коже гладкий вид. Делайте это два раза в день для достижения наилучших результатов.

Сахарный скраб

Хороший эксфолиатор поможет вам избавиться от омертвевшей кожи и в конечном итоге осветлит растяжки. Все, что вам нужно для этого скраба, это: 1 столовая ложка сахара, несколько капель миндального масла и несколько капель лимонного сока. Смешайте все ингредиенты и массируйте области, склонные к растяжкам. Смыть теплой водой. Вы увидите, что ваша кожа станет более гладкой.

Маска из меда и алоэ вера

Смешайте мед с мякотью алоэ вера для создания увлажняющей маски. Нанесите ее на кожу и оставьте на 20-30 минут, затем смойте теплой водой. Это поможет улучшить эластичность кожи и сделать ее более устойчивой к растяжкам.

Попробуйте эти средства для профилактики появления или осветления уже существующих растяжек.

Как убрать растяжки в домашних условиях [Workout | Будь в форме]
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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