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Быстрый и естественный нюдовый макияж: пять простых шагов

Идеальный натуральный макияж: шаг за шагом

Моя семья » Красота и стиль

Хотите выглядеть свежо и естественно каждый день, не тратя на макияж много времени? Следуйте этим пяти простым шагам от bebeautiful.in для создания быстрого и нюдового образа, который подойдет для любого случая, от повседневных дел до особых событий.

Идеальный натуральный макияж: шаг за шагом
Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Подготовьте кожу

Перед тем как начать красится, убедитесь, что ваша кожа чистая. Нанесите легкий увлажняющий крем, чтобы создать гладкую основу для макияжа.

Создайте базу

Используйте праймер, чтобы улучшить стойкость макияжа и скрыть недостатки кожи. Затем выберите тональный крем, который идеально соответствует вашему тону кожи, и растушуйте его по лицу для естественного покрытия.

Нюдовый макияж глаз

Нанесите на веки нейтральные тени, подчеркивая естественную красоту ваших глаз. Затем аккуратно подведите верхнюю линию ресниц коричневой подводкой и добавьте слой туши для распахнутого взгляда.

Контур лица

Нанесите немного контурного средства на более темные участки лица, чтобы придать ему объем и выразительность. Растушуйте его, чтобы придать коже естественный оттенок и избежать излишней контрастности.

Нюдовые губы

Завершите макияж, нанеся помаду телесного цвета, которая подчеркнет естественную форму ваших губ. Если хотите более естественный вид, используйте обычный бальзам для увлажнения.

Следуя этим пять шагам, вы сможете создать быстрый и элегантный нюдовый макияж для любого повода.

БЫСТРЫЙ МАКИЯЖ на каждый день за 5 минут! Получится у каждой!
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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