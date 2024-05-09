Тренер рассказал, как избежать травмы во время прыжков на скакалке

Фитнес-эксперт и специалист по осанке Денис Соломин рассказал, как не травмироваться во время прыжков на скакалке.
Для избежания повреждений перед тренировкой важно разминаться.
"Ноги нужно готовить к прыжкам, а мышцы живота и спины — к удержанию поясницы в правильном нейтральном положении", — утверждает эксперт.
Людям со строением ног, при котором колени склонны разворачиваться буквой "икс", перед прыжками на скакалке нужно надеть на щиколотки резиновый амортизатор во избежание травм, пишет портал "СЭ".
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.