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Тренер рассказал, как избежать травмы во время прыжков на скакалке

Тренер рассказал, как избежать травмы во время прыжков на скакалке

0:35
Спорт

Фитнес-эксперт и специалист по осанке Денис Соломин рассказал, как не травмироваться во время прыжков на скакалке.

Тренер рассказал, как избежать травмы во время прыжков на скакалке
Фото: dvidshub.net by Sgt. Austin Hazard is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для избежания повреждений перед тренировкой важно разминаться.

"Ноги нужно готовить к прыжкам, а мышцы живота и спины — к удержанию поясницы в правильном нейтральном положении", — утверждает эксперт.

Людям со строением ног, при котором колени склонны разворачиваться буквой "икс", перед прыжками на скакалке нужно надеть на щиколотки резиновый амортизатор во избежание травм, пишет портал "СЭ".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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