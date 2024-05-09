Тренер рассказал, как избежать травмы во время прыжков на скакалке

Тренер рассказал, как избежать травмы во время прыжков на скакалке

0:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-эксперт и специалист по осанке Денис Соломин рассказал, как не травмироваться во время прыжков на скакалке.

Фото: dvidshub.net by Sgt. Austin Hazard is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для избежания повреждений перед тренировкой важно разминаться.

"Ноги нужно готовить к прыжкам, а мышцы живота и спины — к удержанию поясницы в правильном нейтральном положении", — утверждает эксперт.

Людям со строением ног, при котором колени склонны разворачиваться буквой "икс", перед прыжками на скакалке нужно надеть на щиколотки резиновый амортизатор во избежание травм, пишет портал "СЭ".