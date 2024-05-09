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Учёные открыли новый тип клеток в печени, способных восстанавливать орган после повреждения

Nature: открыт новый тип клеток в печени

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Наука

Ученые из Эдинбургского университета обнаружили новый тип клеток в печени, названные "клетками-лидерами", которые играют ключевую роль в восстановлении поврежденных тканей.

Nature: открыт новый тип клеток в печени
Фото: Департамент здравоохранения Томской области is licensed under public domain

Эти клетки способствуют заживлению, привлекая здоровые ткани к ранам. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, открывает перспективы для разработки методов лечения заболеваний печени, улучшая естественные механизмы восстановления органа. Печень имеет уникальную способность к самовосстановлению после таких воздействий, как вирусные инфекции и алкоголь. Однако в случаях серьезного повреждения, приводящего к острой печеночной недостаточности, единственным решением часто остается трансплантация печени.

Исследователи также создали "атлас" регенерации печени, анализируя гены клеток у пациентов и здоровых людей, что позволило подробно охарактеризовать процесс заживления.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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