Учёные открыли новый тип клеток в печени, способных восстанавливать орган после повреждения

Ученые из Эдинбургского университета обнаружили новый тип клеток в печени, названные "клетками-лидерами", которые играют ключевую роль в восстановлении поврежденных тканей.
Эти клетки способствуют заживлению, привлекая здоровые ткани к ранам. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, открывает перспективы для разработки методов лечения заболеваний печени, улучшая естественные механизмы восстановления органа. Печень имеет уникальную способность к самовосстановлению после таких воздействий, как вирусные инфекции и алкоголь. Однако в случаях серьезного повреждения, приводящего к острой печеночной недостаточности, единственным решением часто остается трансплантация печени.
Исследователи также создали "атлас" регенерации печени, анализируя гены клеток у пациентов и здоровых людей, что позволило подробно охарактеризовать процесс заживления.
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