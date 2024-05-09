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Спорт для лежебок. Тренер назвала упражнения, которые можно делать лежа

Тренер назвала упражнения, которые можно делать лежа

0:54
Спорт

Тренер Светлана Бутова назвала пять упражнений, которые можно выполнять лежа.

Тренер назвала упражнения, которые можно делать лежа
Фото: commons.wikimedia.org by Helisusa is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

По ее словам, чтобы привести себя в хорошую физическую форму дома, вам нужен коврик и желание меняться.

Светлана Бутова, слова который приводит портал "СЭ", рассказала, что лежа можно выполнять следующие упражнения: скручивания; махи ногами; боковые подъемы ног; ягодичный мост а также упражнение для растяжки мышц.

Для выполнения последнего упражнения согните правую ногу в коленном суставе. Затем подтяните колено к груди и обхватите его руками. Приблизьте правую ногу как можно ближе к корпусу. После этого поменяйте положение ног. Захватите левую ногу и подтяните ее к груди. Это упражнение позволяет растянуть заднюю поверхность бедра и ягодицы.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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