Спорт для лежебок. Тренер назвала упражнения, которые можно делать лежа

Тренер назвала упражнения, которые можно делать лежа

0:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренер Светлана Бутова назвала пять упражнений, которые можно выполнять лежа.

Фото: commons.wikimedia.org by Helisusa is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

По ее словам, чтобы привести себя в хорошую физическую форму дома, вам нужен коврик и желание меняться.

Светлана Бутова, слова который приводит портал "СЭ", рассказала, что лежа можно выполнять следующие упражнения: скручивания; махи ногами; боковые подъемы ног; ягодичный мост а также упражнение для растяжки мышц.

Для выполнения последнего упражнения согните правую ногу в коленном суставе. Затем подтяните колено к груди и обхватите его руками. Приблизьте правую ногу как можно ближе к корпусу. После этого поменяйте положение ног. Захватите левую ногу и подтяните ее к груди. Это упражнение позволяет растянуть заднюю поверхность бедра и ягодицы.