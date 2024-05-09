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Капитальный ремонт домов ветеранов Великой Отечественной войны в Москве

Жилье героев Великой Отечественной войны обновили в Москве

1:23
Недвижимость

В Москве завершили ремонт более 70 домов, в которых проживали участники Великой Отечественной войны, в рамках муниципальной программы по капитальному обновлению жилых зданий, согласно данным официального портала мэра и правительства города.

Жилье героев Великой Отечественной войны обновили в Москве
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В ходе программы отремонтировали 71 дом, где ранее жили ветераны войны. Например, в доме 8 по улице Якорной ранее проживал Николай Свищев, участник войны и полный кавалер ордена Славы. В рамках ремонта были восстановлены фасад, крыша и инженерные системы здания. В доме 83 на Зеленом проспекте, где с 1985 по 2014 год жил Герой Советского Союза полковник Григорий Добрунов, отремонтировали фасад и подъезды.

В текущем году планируется реставрация дома 6 на улице Куусинена. Здесь жили Геннадий Горохов, Герой Советского Союза и командир дивизиона артиллерии, а также Иван Приходько, полковник-танкист и ветеран войны. В ходе работ очистят внешние стены от загрязнений, отремонтируют кирпичную кладку, проведут гидрофобизацию фасада, заменят систему отопления, а также приведут в порядок балконы, цокольное покрытие и входные группы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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