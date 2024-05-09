Суд Ингушетии рассмотрит дело женщины, незаконно получившей 5,7 миллиона рублей по фиктивным документам

Прокуратура Ингушетии завершила расследование и утвердила обвинительное заключение в отношении женщины, обвиняемой в мошенничестве.
Она обвиняется в том, что в течение почти 15 лет незаконно получала страховые выплаты на общую сумму 5,7 миллиона рублей за производственную травму, которой не было.
Согласно данным следствия, в апреле 2009 года обвиняемая предоставила фиктивные документы о несчастном случае на производстве в региональное отделение Фонда социального страхования России. В реальности женщина на указанном предприятии не работала и не получала травм.
Прокуратура сообщает, что по данному делу ей предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере, за что грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело передано в Магасский районный суд для дальнейшего рассмотрения, как сообщают РИА Новости.
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