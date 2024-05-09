Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шашлык из свинины с соевым соусом: готовим его в духовке
3 способа заработать деньги
Растяжки на коже: домашние методы профилактики и лечения
Тренер назвала упражнения, которые можно делать лежа
Жилье героев Великой Отечественной войны обновили в Москве
В Ингушетии женщина получила 5,7 млн рублей за фиктивную травму
Nature: открыт новый тип клеток в печени
Победительницу конкурса "Миссис Россия" бросил муж
Идеальный натуральный макияж: шаг за шагом
Оптимальное время для путешествия во Францию: когда и куда стоит отправиться за незабываемыми впечатлениями

Лучшее время для поездки во Францию: советы туристам

1:52
Туризм

Путешествие во Францию наиболее приятно в мае и июне, когда можно наслаждаться мягким южным солнцем и избежать наплыва туристов. В эти месяцы страна оживает благодаря многочисленным фестивалям, подкрепленным государственными праздниками, позволяющими местным жителям наслаждаться длинными выходными.

Лучшее время для поездки во Францию: советы туристам
Фото: www.flickr.com by Эрик Чан is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Самым знаменитым событием является Каннский кинофестиваль, проходящий в мае и привлекающий знаменитостей со всего мира. В июне же по всей стране проводится La Fête de la Musique — национальный музыкальный фестиваль, где тысячи музыкантов выступают прямо на улицах.

Париж лучше всего посещать в августе, когда большая часть парижан уезжает на побережье, делая город менее многолюдным. Однако, для посещения сельских районов Франции период с мая по сентябрь может быть не лучшим выбором, так как многие отели и рестораны закрыты, особенно на Корсике.

Период с декабря по апрель идеально подходит для любителей горнолыжного спорта. Франция предлагает множество горных курортов, таких как Альпы. В декабре по всей стране открываются рождественские ярмарки, создающие праздничное настроение.

Период с сентября по ноябрь — прекрасное время для посещения виноградников и участия в сборе урожая в ведущих винодельческих регионах, таких как Луара, Бордо и Бургундия. В середине октября независимые виноделы проводят экскурсии по своим винодельням, а в третьи выходные ноября отмечается день Божоле-Нуво, предлагающий маскарадные марафоны с дегустацией вина.

Франция круглый год предлагает множество захватывающих мероприятий и фестивалей, поэтому лучшее время для поездки зависит от личных интересов и предпочтений.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Для чего кошка при первой возможности ест траву: она не чистит желудок

Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.

Ветеринары рассказали, почему кошка ест траву
Украинцы тайком празднуют священный День Победы
День Победы. Владимир Зеленский оставил Украину без священного праздника
"Лицо тает": фанаты обсуждают похудевшую Дженнифер Лопес на Met Gala
Тренер назвал лучшие упражнения для утренней зарядки
Германия превосходно инвестирует в смерти украинцев Дмитрий Плотников Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская
Запомните это: растения, которые не любят золу
Как правильно сажать хосту на дачном участке
Делимся полезными свойствами лопуха
Делимся полезными свойствами лопуха
Последние материалы
Растяжки на коже: домашние методы профилактики и лечения
Тренер назвала упражнения, которые можно делать лежа
Жилье героев Великой Отечественной войны обновили в Москве
Лучшее время для поездки во Францию: советы туристам
В Ингушетии женщина получила 5,7 млн рублей за фиктивную травму
Nature: открыт новый тип клеток в печени
Победительницу конкурса "Миссис Россия" бросил муж
Идеальный натуральный макияж: шаг за шагом
Тренер рассказал, как избежать травмы во время прыжков на скакалке
Турецкий салат "Пияз": вдохновляющий вкус фасоли с черри и специями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников