Оптимальное время для путешествия во Францию: когда и куда стоит отправиться за незабываемыми впечатлениями

Лучшее время для поездки во Францию: советы туристам

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествие во Францию наиболее приятно в мае и июне, когда можно наслаждаться мягким южным солнцем и избежать наплыва туристов. В эти месяцы страна оживает благодаря многочисленным фестивалям, подкрепленным государственными праздниками, позволяющими местным жителям наслаждаться длинными выходными.

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Самым знаменитым событием является Каннский кинофестиваль, проходящий в мае и привлекающий знаменитостей со всего мира. В июне же по всей стране проводится La Fête de la Musique — национальный музыкальный фестиваль, где тысячи музыкантов выступают прямо на улицах.

Париж лучше всего посещать в августе, когда большая часть парижан уезжает на побережье, делая город менее многолюдным. Однако, для посещения сельских районов Франции период с мая по сентябрь может быть не лучшим выбором, так как многие отели и рестораны закрыты, особенно на Корсике.

Период с декабря по апрель идеально подходит для любителей горнолыжного спорта. Франция предлагает множество горных курортов, таких как Альпы. В декабре по всей стране открываются рождественские ярмарки, создающие праздничное настроение.

Период с сентября по ноябрь — прекрасное время для посещения виноградников и участия в сборе урожая в ведущих винодельческих регионах, таких как Луара, Бордо и Бургундия. В середине октября независимые виноделы проводят экскурсии по своим винодельням, а в третьи выходные ноября отмечается день Божоле-Нуво, предлагающий маскарадные марафоны с дегустацией вина.

Франция круглый год предлагает множество захватывающих мероприятий и фестивалей, поэтому лучшее время для поездки зависит от личных интересов и предпочтений.