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Салат "Пияз" с фасолью и черри: пикантность ему придаёт заправка из лимона, лука, чеснока и уксуса

Турецкий салат "Пияз": вдохновляющий вкус фасоли с черри и специями

1:46
Еда

Турецкий салат "Пияз" — это простое и освежающее блюдо, состоящее из консервированной белой фасоли, помидоров черри и сочного маринованного лука. Данное блюдо является прекрасным выбором для летнего перекуса или салатной закуски.

Турецкий салат "Пияз": вдохновляющий вкус фасоли с черри и специями
Фото: commons.wikimedia.org by Miansari66 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для приготовления салата по рецепту сайта "Лайфхакер.ру" вам понадобятся:

  • 250 г помидоров черри,
  • 1 небольшая луковица,
  • 2 зубчика чеснока,
  • половина пучка петрушки,
  • 400 г консервированной белой фасоли,
  • 1 лимон,
  • 5 ст. л. красного винного уксуса,
  • соль, чёрный перец — по вкусу,
  • 2 ч. л. сумаха,
  • 50 мл оливкового масла.

Приготовление

  1. Сначала помидоры нарежьте на небольшие кусочки, а лук на четвертинки колец или ещё мельче. Пропустите чеснок через чесночницу или пресс. Нарежьте петрушку.
  2. Ополосните фасоль под проточной водой и дайте ей стечь в дуршлаге.
  3. В отдельной миске смешайте сок лимона, лук, чеснок и красный винный уксус. Оставьте их на 10 минут, чтобы ароматы хорошо пропитались.
  4. Затем смешайте фасоль с помидорами, добавьте петрушку. Полейте лук и чеснок вместе с маринадом. Посолите, поперчите и посыпьте сумахом.
  5. Затем добавьте оливковое масло и хорошо перемешайте. Оставьте салат на 10-15 минут, чтобы все вкусы соединились и салат стал ещё вкуснее.

Подавайте "Пияз" на столе как основное блюдо или гарнир к мясу или рыбе. Наслаждайтесь приятным и освежающим вкусом турецкого салата "Пияз"!

САЛАТ №1 В ТУРЦИИ - Так ФАСОЛЬ вы не ели! Муж турок готовит салат с фасолью ПИЯЗ "Piyaz"/ Анталия
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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