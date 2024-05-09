Салат "Пияз" с фасолью и черри: пикантность ему придаёт заправка из лимона, лука, чеснока и уксуса

Турецкий салат "Пияз" — это простое и освежающее блюдо, состоящее из консервированной белой фасоли, помидоров черри и сочного маринованного лука. Данное блюдо является прекрасным выбором для летнего перекуса или салатной закуски.
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Для приготовления салата по рецепту сайта "Лайфхакер.ру" вам понадобятся:
250 г помидоров черри,
1 небольшая луковица,
2 зубчика чеснока,
половина пучка петрушки,
400 г консервированной белой фасоли,
1 лимон,
5 ст. л. красного винного уксуса,
соль, чёрный перец — по вкусу,
2 ч. л. сумаха,
50 мл оливкового масла.
Приготовление
Сначала помидоры нарежьте на небольшие кусочки, а лук на четвертинки колец или ещё мельче. Пропустите чеснок через чесночницу или пресс. Нарежьте петрушку.
Ополосните фасоль под проточной водой и дайте ей стечь в дуршлаге.
В отдельной миске смешайте сок лимона, лук, чеснок и красный винный уксус. Оставьте их на 10 минут, чтобы ароматы хорошо пропитались.
Затем смешайте фасоль с помидорами, добавьте петрушку. Полейте лук и чеснок вместе с маринадом. Посолите, поперчите и посыпьте сумахом.
Затем добавьте оливковое масло и хорошо перемешайте. Оставьте салат на 10-15 минут, чтобы все вкусы соединились и салат стал ещё вкуснее.
Подавайте "Пияз" на столе как основное блюдо или гарнир к мясу или рыбе. Наслаждайтесь приятным и освежающим вкусом турецкого салата "Пияз"!
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