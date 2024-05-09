Салат "Пияз" с фасолью и черри: пикантность ему придаёт заправка из лимона, лука, чеснока и уксуса

Турецкий салат "Пияз": вдохновляющий вкус фасоли с черри и специями

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Турецкий салат "Пияз" — это простое и освежающее блюдо, состоящее из консервированной белой фасоли, помидоров черри и сочного маринованного лука. Данное блюдо является прекрасным выбором для летнего перекуса или салатной закуски.

Фото: commons.wikimedia.org by Miansari66 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для приготовления салата по рецепту сайта "Лайфхакер.ру" вам понадобятся:

250 г помидоров черри,

1 небольшая луковица,

2 зубчика чеснока,

половина пучка петрушки,

400 г консервированной белой фасоли,

1 лимон,

5 ст. л. красного винного уксуса,

соль, чёрный перец — по вкусу,

2 ч. л. сумаха,

50 мл оливкового масла.

Приготовление

Сначала помидоры нарежьте на небольшие кусочки, а лук на четвертинки колец или ещё мельче. Пропустите чеснок через чесночницу или пресс. Нарежьте петрушку. Ополосните фасоль под проточной водой и дайте ей стечь в дуршлаге. В отдельной миске смешайте сок лимона, лук, чеснок и красный винный уксус. Оставьте их на 10 минут, чтобы ароматы хорошо пропитались. Затем смешайте фасоль с помидорами, добавьте петрушку. Полейте лук и чеснок вместе с маринадом. Посолите, поперчите и посыпьте сумахом. Затем добавьте оливковое масло и хорошо перемешайте. Оставьте салат на 10-15 минут, чтобы все вкусы соединились и салат стал ещё вкуснее.

Подавайте "Пияз" на столе как основное блюдо или гарнир к мясу или рыбе. Наслаждайтесь приятным и освежающим вкусом турецкого салата "Пияз"!