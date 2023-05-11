В Кисловодске создали самую большую картину из песка

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

В Кисловодске создали самую большую в Россию картину из песка. Вес работы составил 300 килограммов.

Фото: Пресс-служба санатория Радуга

Тысячи жителей Кисловодска приняли участие в тематической акции, посвященной героям Великой Отечественной войны. Они смогли воплотить свои идеи на полотне из песка. Завершающим аккордом акции стало создание монументального полотна, изображающего достопримечательность города, сообщает newstracker.ru.

Как отметили в администрации города, для создания картины было использовано более двух тысяч тонн песка и порядка 150 оттенков цветов. Работа занесена в книгу рекордов России.

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