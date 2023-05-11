Гражданам России разъяснили, как расплачиваться в путешествиях за границу в 2023 году

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие россияне привыкли проводить летние отпуска за границей, но недоступность отечественных платежных систем из-за антироссийских санкций может испортить зарубежную поездку.

Фото: news.myseldon.com

Несмотря на угрозы Запада и США, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Вьетнам и Южная Корея не спешат запрещать карты "Мир".

Если путешествие планируется в другие страны, то стоит задуматься о выпуске карты UnionPay, которая предлагается отечественными банками, посоветовали эксперты изданию Общественная Служба Новостей.

Китайская платёжная система работает в 180 государства вне зависимости от страны, выпустившей карту.

Важно не забывать, подчеркнули специалисты, что снимать наличную валюту можно исключительно в банкоматах, имеющих соответственный логотип.

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