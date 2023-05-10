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В российских больницах примерно 30 процентов врачей старше 55 лет

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Общество

Порядка 30% российских врачей старше 55 лет. При этом доля специалистов до 36 лет составляет 31%. Об этом говорится в официальном отчёте Минздрава за 2022 год.

В российских больницах примерно 30 процентов врачей старше 55 лет
Фото: REX/Shutterstock

В документе отмечается, что во многих регионах России разрабатываются инициативы, направленные на привлечение и закрепление молодых медицинских работников на рабочих местах.

Наиболее высокие результаты при реализации инициативных мер по кадровому обеспечению достигнуты в Белгородской, Ленинградской, Московской, и Самарской областях, сообщает РИА "Новости".

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Автор Максим Попов
Максим Попов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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