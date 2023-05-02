Протоирей Андрей Ткачёв рассказал московским студентам о взаимосвязи между рукоблудием и СВО.
Священнослужитель объяснил молодым людям, что знал о неизбежности военного конфликта на Украине ещё до того, как они родились.
"Кровь льётся там, где проливается семя. Бесконтрольно. Законное место пролития семени — это лоно жены. Если семя льётся мимо лона, будет кровь", — цитирует слова представителя РПЦ Telegram-канал "Осторожно, новости".
Рассказал отец Андрей и о таких грехах, как блуд и аборты.
Священник также раскритиковал Владимира Ленина за то, что он уничтожил историческую Русь.
Ранее Алла Пугачёва пригрозила протоирею Андрею Ткачёву, который заявил, что воздух в России отчистился после отъезда певицы из страны.
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.