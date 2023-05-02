Протоирей Андрей Ткачёв объяснил причины СВО: Кровь льётся там, где проливается семя

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Протоирей Андрей Ткачёв рассказал московским студентам о взаимосвязи между рукоблудием и СВО.

Фото: https://vk.com/prot.andreytkachev

Священнослужитель объяснил молодым людям, что знал о неизбежности военного конфликта на Украине ещё до того, как они родились.

"Кровь льётся там, где проливается семя. Бесконтрольно. Законное место пролития семени — это лоно жены. Если семя льётся мимо лона, будет кровь", — цитирует слова представителя РПЦ Telegram-канал "Осторожно, новости".

Рассказал отец Андрей и о таких грехах, как блуд и аборты.

Священник также раскритиковал Владимира Ленина за то, что он уничтожил историческую Русь.

Ранее Алла Пугачёва пригрозила протоирею Андрею Ткачёву, который заявил, что воздух в России отчистился после отъезда певицы из страны.

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