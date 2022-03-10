Пугачёва рассказала, почему уехала из страны: "Рано радуешься, Андрюша!"

Алла Пугачёва ответила на нападки священника Андрея Ткачёва, который заявил, что воздух в России отчистился без певицы.

В Instagram-аккаунте Пугачёвой появилось видео с речью протоирея Андрея Ткачёва. Представитель РПЦ радуется тому, что Алла Пугачёва эмигрировала из страны.

"Мы жили в сатанинской химере. Вы этого не слышали, не знали? Чувствуете, как воздух отчистился? Пугачёва навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал", — говорит священник, обращаясь к прихожанам храма.

Алла Борисовна ответила обидевшему её священнику. Максим Галкин сделал репост видео в разделе сторис Instagram.

"Рано радуешься, Андрюша! Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь, разберёмся. Схожу в церковь в твою, помолюсь за тебя, богохульник", — сказала народная артистка СССР на видео.

Ранее сообщалось, что Примадонна уехала из страны. Новость восприняли как эмиграцию певицы. На её замок в деревне Грязь скоро нашёлся покупатель. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что готов приобрести замок певицы, чтобы организовать в нём приют для детей-сирот.

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