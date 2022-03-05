Алла Пугачёва улетела из страны: заметили в аэропорту "Внуково-3"

Алла Пугачёва отправилась за границу. Ранее её муж Максим Галкин лишился рекламных контрактов на ТВ из-за своей позиции по Украине.

Об отъезде народной артистки СССР из России рассказала светская обозревательница Божена Рынска.

"Алла Пугачёва улетела из России 28 февраля через Внуково-3. Об этом сообщил житель Патриарших, который в этот же день улетал в Англию", — написала Божена в своём ТГ-канале.

Супруг Примадонны на днях испытал на себе волну народной ненависти из-за призыва к миру. Жители Архангельска, где было запланировано выступление юмориста, с негодованием сдавали билеты на концерт шоумена, обвиняя его в предательстве Родины.

Галкина запретили показывать по ТВ даже в рекламных роликах из-за того, что он не одобрил спецоперацию на Украине.

В США проживает дочь Аллы Борисовны Кристина Орбакайте. Не исключено, что певица отправилась к старшей наследнице.

Божена Рынска ранее сообщала, что в аэропорту "Шереметьево" у гейта в Тель-Авив был замечен муж Ксении Собчак Константин Богомолов. Сама Собчак объяснила, что улетает из страны с сыном в отпуск.

ТГ-канал "Антиглянец" сообщает, что в Париже высадились Рената Литвинова и певица Земфира.

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