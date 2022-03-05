Алла Пугачёва отправилась за границу. Ранее её муж Максим Галкин лишился рекламных контрактов на ТВ из-за своей позиции по Украине.
Об отъезде народной артистки СССР из России рассказала светская обозревательница Божена Рынска.
"Алла Пугачёва улетела из России 28 февраля через Внуково-3. Об этом сообщил житель Патриарших, который в этот же день улетал в Англию", — написала Божена в своём ТГ-канале.
Супруг Примадонны на днях испытал на себе волну народной ненависти из-за призыва к миру. Жители Архангельска, где было запланировано выступление юмориста, с негодованием сдавали билеты на концерт шоумена, обвиняя его в предательстве Родины.
Галкина запретили показывать по ТВ даже в рекламных роликах из-за того, что он не одобрил спецоперацию на Украине.
В США проживает дочь Аллы Борисовны Кристина Орбакайте. Не исключено, что певица отправилась к старшей наследнице.
Божена Рынска ранее сообщала, что в аэропорту "Шереметьево" у гейта в Тель-Авив был замечен муж Ксении Собчак Константин Богомолов. Сама Собчак объяснила, что улетает из страны с сыном в отпуск.
ТГ-канал "Антиглянец" сообщает, что в Париже высадились Рената Литвинова и певица Земфира.
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В Подмосковье полицией был задержан "профессиональный украинец", завсегдатай российских политических ток-шоу Вячеслав Ковтун.