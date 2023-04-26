Казанцы рискуют жизнью, чтобы не платить за проезд в троллейбусе

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Казанские водители сняли на видео молодого человека, который ехал на троллейбусе, прицепившись к нему сзади.

Как пишет inkazan.ru, молодой человек, одетый в чёрное пальто, ехал в троллейбусе, держась сзади за лесенку, ведущую к "рогам" общественного транспорта. На чём он стоял, вообще было непонятно. При этом он ехал, слегка пригнувшись, возможно, чтобы контролировать положение ног, а может, чтобы не попасться на глаза кондуктору.

Сколько остановок проехал таким образом зацепер, осталось неизвестным, однако сообщается, что сотрудники "Метроэлектротранса" его так и не обнаружили. Остаётся только догадываться, стоило ли зацеперу из-за 35 рублей, составляющих плату за проезд, так рисковать своим здоровьем.

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