Петрозаводчане боятся ездить в общественном транспорте после пожара в автобусе и троллейбусе

Жители Петрозаводска признались в соцсетях, что боятся ездить в общественном транспорте после того, как в городе за один день сгорели троллейбус и автобус.

Как сообщает karelinform.ru, в субботу, 2 апреля, прямо в депо вспыхнул троллейбус, а через несколько часов в центральном районе города загорелся автобус. Петрозаводчане пожаловались на плохое состояние общественного транспорта. По их мнению, многие машины уже устарели, поэтому часто ломаются.

"Когда едешь на маршрутке, надо молиться, сгоришь там или нет", — возмутились горожане.

Они добавили, что в Петрозаводске много людей передвигаются на общественном транспорте. Жители города призвали администрацию обезопасить граждан во избежание трагедий. Пользователи соцсетей подчеркнули, что "развалинам" не место на дорогах.

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