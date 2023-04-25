Опубликованы видеокадры с котятами снежного барса в Саяно-Шушенском заповеднике

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

В Саяно-Шушенском заповеднике удалось запечатлеть на фото и видео самку и котят снежного барса, которым уже около десяти месяцев. Маленькие ирбисы родились в 2022 году и пережили тяжёлую зиму, подросли и готовы исследовать новые территории и учиться добывать пищу под присмотром матери, пишет newkhakasiya.online.

В настоящее время снежные барсы предпочитают находиться в верхней части гор, но с наступлением тепла их активность будет увеличиваться, сообщает начальник научного отдела Роман Афанасьев.

Животные, которые родились в прошлом году и попали на камеру в Саяно-Шушенском заповеднике, уже выросли до размеров взрослых особей. Из-за своего густого и тёплого зимнего меха они выглядят ещё больше, но остаются игривыми, как детёныши.

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