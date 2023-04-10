Манул попал на камеры Саяно-Шушенского заповедника в дневные часы

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В объективы камер Саяно-Шушенского заповедника попал манул в дневное время.

Накануне в заповеднике был замечен манул посреди дня, что является редкостью. Стоит отметить, что активную жизнь это животное ведёт преимущественно в сумерках и ранним утром. В дневные часы манулы обычно спят в укрытии, сообщает newkhakasiya.online.

На кадрах видно, как зверь бодро идёт по дороге в заповеднике, не поворачивая голову в сторону объектива камеры. В конце дикая кошка скрывается в кустах.

Напомним, манул внесён в Красную книгу РФ и Красноярского края. В заповеднике обитает 10-15 особей.

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