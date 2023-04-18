Жителю Краснодарского края грозит срок за злорадство по поводу взрыва Крымского моста

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Житель города Ачинск Красноярского края прокомментировал новость о взрыве Крымского моста и был задержан сотрудниками ФСБ.

Своё положительное отношение к взрыву Крымского моста гражданин высказал в социальной сети "ВКонтакте". Его нашли сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин проехал на автомобиле по восстановленному Крымскому мосту.

По информации издания prmira.ru, в действиях мужчины увидели оправдание терроризма. Ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

Взрыв Крымского моста произошёл 8 октября 2022 года. Из-за подрыва грузовика воспламенились цистерны с горючим грузового поезда. В результате взрыва погибли четыре человека. Мост претерпел заметные повреждения: обрушились два пролёта.

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Взрыв крымского моста 8 октября 2022