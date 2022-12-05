Путин проехал на автомобиле по восстановленному Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным проехал на автомобиле по Крымскому мосту, который был отремонтирован после террористического акта.

Хуснуллин рассказал лидеру страны о ремонтных работах: три российских завода поставляли металл, его транспортировку контролировали главы регионов, восстановлением полосы занимались 500 человек, ремонт вёлся круглосуточно.

Глава государства поручил привести в идеальное состояние и другую часть моста, которая была меньше повреждена в результате теракта, сообщило РИА Новости.

Инцидент произошёл утром 8 октября. Грузовик, начинённый взрывчаткой, был подорван прямо на мосту. От взрыва загорелись топливные железнодорожные цистерны и частично обрушились два автомобильных пролёта. По данным ФСБ, организацией теракта занималось Главное управление разведки Минобороны Украины.

Ранее Путин рассказал по телефону канцлеру Германии Олафу Шольцу, что нанесение ударов по энергетическим объектам Украины является вынужденной мерой, на которую Россия пошла после многочисленных провокаций Киева, среди которых был и подрыв Крымского моста.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.