Путин про удары по инфраструктуре Украины: это вынужденный ответ

В ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем российский лидер Владимир Путин объяснил, почему ВС РФ наносят удары по энергообъектам Украины.

По словам Путина, нанесение ударов по украинской критической инфраструктуре — это вынужденная мера, на которую Россия пошла после многочисленных провокаций Киева, среди которых был и подрыв Крымского моста. Об разговоре двух лидеров проинформировала пресс-служба Кремля.

Президент РФ подчеркнул, что Москва долго не хотела переходить к точечным ракетным ударам по определённым целям, расположенным на территории Украины. Однако на это пришлось решиться, поскольку Киев продолжал свои провокационные атаки в отношении гражданских объектов РФ.

"Было отмечено, что российские вооруженные силы долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определенным целям на территории Украины, но теперь такие меры стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики", — сказано в сообщении.