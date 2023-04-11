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Депутат Останина о поправках в закон о воинской службе: "Сделайте хотя бы вид, что мы заботимся о наших гражданах"

1:17
Общество

Депутат от КПРФ Нина Останина призвала в новом законе о воинской службе предусмотреть отсрочки от службы в армии, чтобы граждане поняли, что о них заботятся.

Депутат Останина о поправках в закон о воинской службе: "Сделайте хотя бы вид, что мы заботимся о наших гражданах"

Госдума приняла во II и III чтениях поправки в закон "О воинской обязанности и воинской службе”, которые предполагают рассылку электронных повесток через портал "Госуслуг". 

Представительница коммунистической партии Нина Останина отметила, что впервые в истории с голоса были внесены не просто поправки, а целый закон.

"Сделайте хотя бы вид, что мы заботимся о наших гражданах. Рассмотрите законы, чтобы принять отсрочки для многодетных отцов, для отцов детей инвалидов, для единственных детей родителей. Пусть это будет огромный пакет мобилизационных законов, и тогда народ нас поймёт", — обратилась к депутатам Госдумы Останина, но её инициативу никто не поддержал.

Другой коммунист Алексей Куринный посоветовал изменить порядок принятия, однако председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил ему, что депутаты Государственной Думы не должны саботировать принимаемые решения.

В итоге все поправки были приняты почти единогласно.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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