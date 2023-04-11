Депутат Останина о поправках в закон о воинской службе: "Сделайте хотя бы вид, что мы заботимся о наших гражданах"

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат от КПРФ Нина Останина призвала в новом законе о воинской службе предусмотреть отсрочки от службы в армии, чтобы граждане поняли, что о них заботятся.

Госдума приняла во II и III чтениях поправки в закон "О воинской обязанности и воинской службе”, которые предполагают рассылку электронных повесток через портал "Госуслуг".

Представительница коммунистической партии Нина Останина отметила, что впервые в истории с голоса были внесены не просто поправки, а целый закон.

"Сделайте хотя бы вид, что мы заботимся о наших гражданах. Рассмотрите законы, чтобы принять отсрочки для многодетных отцов, для отцов детей инвалидов, для единственных детей родителей. Пусть это будет огромный пакет мобилизационных законов, и тогда народ нас поймёт", — обратилась к депутатам Госдумы Останина, но её инициативу никто не поддержал.

Другой коммунист Алексей Куринный посоветовал изменить порядок принятия, однако председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил ему, что депутаты Государственной Думы не должны саботировать принимаемые решения.

В итоге все поправки были приняты почти единогласно.

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