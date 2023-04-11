Песков: законопроект о едином реестре военнообязанных не связан с мобилизацией

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что законопроект о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с улучшением системы воинского учета.

Песков отметил, что данная система нуждается в модернизации, и законопроект направлен на усовершенствование её работы. Он подчеркнул, что Россия не планирует проводить масштабную мобилизацию.

По мнению Пескова, важно поддерживать систему воинского учёта в актуальном состоянии.

"Нам нужна цифровизация этой системы, чтобы она стала понятной, быстрой, информативной и легкой для всех граждан", — сказал Песков.

Законопроект о едином реестре военнообязанных направлен на улучшение системы воинского учета в России, а не на подготовку к масштабной мобилизации.

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