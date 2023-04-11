Депутат Госдумы от ЛДПР: Если зашёл на "Госуслуги" и не увидел повестку – это ваши проблемы

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Андрей Луговой объяснил правила вручения электронных повесток через портал "Госуслуг".

Представитель партии ЛДПР пояснил, что оправдание при получении повестки в электронном виде "я не увидел" не работает.

"Если зашёл на "Госуслуги" и не увидел повестку — это ваши проблемы", — сказал депутат.

Луговой отметил также, что если даже вы находитесь без связи, то рано или поздно связь появится, поэтому ответственности избежать не удастся.

Представитель Госдумы рассказал, что проверять наличие повестки на "Госуслугах" вы не должны, но если не увидите — к вам примут меры и будут считать уклонистом.

Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов объяснил, в каком случае электронная повестка на "Госуслугах" будут считаться полученной.

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