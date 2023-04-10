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Марков о возвращении в РФ артистов, осудивших СВО: Скрытые предатели помогают открытым предателям

1:08
Общество

Политолог Сергей Марков объяснил, почему российское руководство помогает тем звёздам, которые осудили проведение спецоперации на Украине.

Марков о возвращении в РФ артистов, осудивших СВО: Скрытые предатели помогают открытым предателям

Марков считает, что руководство РФ намеренно способствует возвращению на российскую сцену артистов, которые не одобряют политику государства в отношении проведения СВО. Среди таких звёзд политолог назвал блогера Даню Милохина и актёра Даниила Козловского.

Политический эксперт считает, что это часть хитрого плана, направленного на то, чтобы заманить нелояльных звёзд в страну, так как за "тихое и хитрое осуждение СВО в России не наказывают".

"Скрытые предатели помогают открытым предателям", — отметил Марков.

Он рассказал, что элиты находятся в особом положении.

"Элиты не должны быть подсудны суду общественного мнения. Народу одна правда, а элитам другая правда. Элитная правда", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Даня Милохин пожаловался на полное отсутствие денег.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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