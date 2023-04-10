Марков о возвращении в РФ артистов, осудивших СВО: Скрытые предатели помогают открытым предателям

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков объяснил, почему российское руководство помогает тем звёздам, которые осудили проведение спецоперации на Украине.

Марков считает, что руководство РФ намеренно способствует возвращению на российскую сцену артистов, которые не одобряют политику государства в отношении проведения СВО. Среди таких звёзд политолог назвал блогера Даню Милохина и актёра Даниила Козловского.

Политический эксперт считает, что это часть хитрого плана, направленного на то, чтобы заманить нелояльных звёзд в страну, так как за "тихое и хитрое осуждение СВО в России не наказывают".

"Скрытые предатели помогают открытым предателям", — отметил Марков.

Он рассказал, что элиты находятся в особом положении.

"Элиты не должны быть подсудны суду общественного мнения. Народу одна правда, а элитам другая правда. Элитная правда", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Даня Милохин пожаловался на полное отсутствие денег.

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