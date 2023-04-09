Даня Милохин пожаловался на полное отсутствие финансов: "Теперь нет денег вообще"

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский тиктокер Даня Милохин, уехавший в Дубай из России, признался, что у него вообще не осталось денег после того, как он "решил покорить мир", бросив родину.

"Я зря потерял коннект с Россией. Мне говорил Ярик (продюсер Милохина —Прим. ред.): "Брат, не теряй связи. Потому что ты начал с России". Я забил, не стал его слушать. Бросил "Первый канал", написал на него дис зачем-то… Пел всякие песни… Из-за этого люди боятся дальше работать со мной, поэтому у меня нет денег", — рассказал Милохин в интервью Эльдару Джарахову на YouTube.

Блогер выразил надежду, что его по-прежнему считают в России "звездой". Он рассказал, что живёт сейчас на средства, которые получает от редких корпоративов.

Михохин добавил, что был вынужден продать свой Maybach по сильно заниженной цене, за 5 миллионов рублей. Сейчас блогеру, по его признанию. приходится разумнее относиться к своим расходам. Он вкладывает в себя и свою внешность, делая всё, чтобы "выглядеть нормально" и, соответственно, "нормально зарабатывать".

Но тратить по 750 тысяч рублей на пару кроссовок, как раньше, тиктокер уже не может себе позволить.

"Теперь нет денег вообще. Понимаю, что очень долго не вернусь в Россию", — добавил Милохин.

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