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Тиктокер Даня Милохин живёт в Дубае за счёт обеспеченных друзей

0:51
Шоу-бизнес

Тиктокер Даня Милохин после скандального отъезда из России обосновался в Дубае. В одном из интервью он признался, что его доходы уменьшились в разы и он подумывает о продаже своих вещей, чтобы как-то заработать деньги.

Тиктокер Даня Милохин живёт в Дубае за счёт обеспеченных друзей

Однако недавно звёзда соцсетей отправился на день рождения друга в Израиль на частном самолёте. Оказалось, что на данный момент Милохин живёт за счёт своих обеспеченных друзей.

"Я популярный во всём мире. Фанаты узнали меня, решили сфоткаться", — отметил Милохин в Сети.

Более того, он утверждает, что открыл магазин люксовой одежды в Дубае. Но продавщица бутика опровергла данную информацию. Владельцем заведения является бизнесмен Никита Ефремов, а Милохин выступает лишь в качестве пиарщика.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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