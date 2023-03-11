Юморист Азамат Мусагалиев заявил о закрытии трёх проектов на "ТНТ" с его участием

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Азамат Мусагалиев заявил о закрытии трёх проектов на телеканале ТНТ, где он был ведущим. Артист признался, что всегда относился к своей работе и жизни по-философски.

Мусагалиев стал гостем в шоу у репера Басты, где проговорился о том, что в скором времени несколько проектов с его участием прекратят выходить в эфир. В ходе беседы телеведущий отметил, что это будет "Музыкальная интуиция", "Я тебе не верю" и "Где логика?". Он подчеркнул, что истинные причины закрытия проектов ему неизвестны.

"Я же на это всё не рассчитывал, то есть этого могло и не быть", — сказал Мусагалиев.

Актёр отметил, его не расстроили печальные новости, так как он придерживается философского подхода к жизни.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.