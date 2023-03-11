Телеведущий Сергей Дружко сожалеет о закрытии шоу "Вечерний Ургант"

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Сергей Дружко прокомментировал работу Ивана Урганта и закрытие его шоу "Вечерний Ургант". Он отметил, что его коллега является настоящим профессионалом и делал для зрителей интересный контент.

Дружко стал гостем программы "Легенда" на RTVI, где высказал своё отношение к Урганту. Ведущий заявил, что чувствует сожаление в связи с закрытием вечерней программы Ивана Андреевича. Также он отметил, что артист попал "под систему, в которой некоторые люди принимают ошибочные решения".

"Жалко, что это ушло из нашей жизни, потому что в какие-то моменты это было достаточно любопытно, там были интересные гости. Момент сожаления. И чаще всего у нас проще отрезать, нежели с этим работать", — сказал Дружко.

После начала СВО на Украине Ургант раскритиковал действия российских властей. Руководство Первого канал отказалось от трансляции развлекательный передач, но поклонники "Вечернего Урганта" надеялись на возвращение шоу на ТВ.

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