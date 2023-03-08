Сын погибшего Сергея Пускепалиса Глеб отказался играть в одном спектакле с Ахеджаковой

Сын погибшего актёра Сергея Пускепалиса Глеб отказался выступать с актрисой Лией Ахеджаковой на одной сцене. На предстоящем спектакле "Мой внук Вениамин" на Кипре актриса сыграет главную роль.

В известной поставке также должен был участвовать Глеб Пускепалис. Однако в беседе с "Царьградом" молодой актёр резко заявил, что его не будет.

"Меня там не будет", — заявил Глеб.

Отец артиста Сергей Пускепалис трагически погиб в ДТП, во время перевозки гуманитарного груза жителям Донбасса. Актёр активно поддерживал ВС РФ и помогал пострадавшим жителям регионов.

Пользователи Сети отметили, что возможно, из-за антироссийский высказываний и критики СВО Ахеджаковой её коллега так категорично настроен.

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