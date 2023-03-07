ТАСС: Первый канал не будет заключать новый контракт с модельером Александром Васильевым

Историк моды Александр Васильев больше не появится в роли ведущего "Модного приговора" на Первом канале. Руководство телеканала после начала СВО на Украине прекратило трансляцию развлекательного контента.

Васильев ранее уверял, что ждёт подписания нового контракта, чтобы приступить к съёмкам новых выпусков модного проекта. Однако некоторые источники заявляют, что Первый канал отказался от сотрудничества с маэстро.

В Telegram-канале ТАСС сообщили, что из-за антироссийских высказываний Васильева федеральный канал больше не рассматривает кандидатуру модельера в роли телеведущего.

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