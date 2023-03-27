Концерт Ани Лорак вслед за Краснодаром после скандала отменили и в Ростове

Концерт Ани Лорак после скандала отменили в Ростове, также под вопросом её выступление в Воронеже. Причиной стало обращение в Генпрокуратуру общественной организации "Отцы России". Активисты потребовали проверить певицу на причастность к финансированию ВСУ.

Подозрение вызвала география концертов. Они проходят в приграничных с Украиной городах: Краснодаре, Ростове, Воронеже. Запланировано также и выступление в Москве. Цены на билет на которое доходят до 600 тысяч рублей.

Ранее мэр Краснодара назвал отмену концерта Лорак 27 апреля неизбежной из-за протестов местных жителей. Они недовольны тем, что артистка, которая публично признается в приверженности проукраинским взглядам, зарабатывает на выступлениях в России.

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