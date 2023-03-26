Певица Ани Лорак заявила, что никогда не оказывала военную помощь Украине

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак, долгое время проживающая и выступающая в РФ, недавно высказала свою точку зрения относительно политических событий в России и на Украине. Артистка опубликовала заявление в своём Telegram-канале, после того, как власти Краснодара объявили об отмене её концерта.

Лорак заявила, что многие СМИ распространяют фейковые обвинения и клевету в её адрес. Она утверждает, что никогда не оказывала военную помощь и гордится своей родиной, наследием и культурой. Однако в 2014 году некоторые политические деятели на Украине хотели использовать её в своих целях.

По словам певицы, ей был предъявлен выбор: "Играть по нашим правилам, следуя их указаниям, или покинуть эту страну и больше не выступать здесь". Это было решающим моментом, который подтолкнул Лорак к переезду в Россию.

"Я хочу заверить своих поклонников, что моё решение не было продиктовано политикой или желанием занять чью-либо сторону. Я музыкант, а не политик, и моя цель — делиться своей музыкой с аудиторией по всему миру", — высказалась певица.

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