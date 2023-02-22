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Певица Ани Лорак до популярности пережила уход отца из семьи и жизнь в школе-интернате

1:03
Шоу-бизнес

Известная певица Ани Лорак долгие годы блистает на российской эстраде. Чтобы прийти к большому успеху, артистка прошла тяжёлый путь с множеством жизненных испытаний.

Певица Ани Лорак до популярности пережила уход отца из семьи и жизнь в школе-интернате

Настоящее имя певицы Каролина Куек, она родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Мама будущей звезды одна воспитывала четверых детей, работала без выходных, но всё равно не смогла прокормить их.

Когда Лорак было 6 лет, родительница отдала её и братьев в школу-интернат. Там будущая знаменитость посещала уроки музыки, принимала участие в различных творческих конкурсах. На одном из таких мероприятий певица познакомилась с продюсером Юрием Фалёсой. Он сразу увидел в ней огромный потенциал, и после победы в конкурсе она заключила первый профессиональный контракт. Они несколько лет работали вместе, но в 1995 году прекратили сотрудничество.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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