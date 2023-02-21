Российская певица Лариса Долина посетила премьеру фильма Николая Лебедева "Нюрнберг". Артистка отметила, что очень любит фильмы про войну и ради просмотра новой картины отложила все дела.
Долина заявила, что время от времени пересматривает старые фильмы о войне и исторические драмы. Певица отменила занятия со студентами и перенесла встречи, чтобы насладиться премьерой новой картины.
"Я очень люблю картины о войне, пересматриваю старое кино с большим удовольствием", — поделилась исполнительница с изданием Life.
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